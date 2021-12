Mobilità: familiari vittime della strada scrivono a Mattarella, "non disgrazie ma violenza stradale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scriviamo al Quirinale", così i familiari vittime e utenti della strada hanno annunciato in un post su Facebook l'iniziativa di scrivere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per denunciare la scarsa attenzione sul tema delle stragi che ogni giorni si ripetono sulle strade italiane. "Egregio Presidente, torniamo a contattarla dopo l'appello inviatole in occasione della grande mobilitazione di Roma del 23 febbraio 2020 per esprimere la nostra amarezza". Così inizia la missiva inviata al presidente della Repubblica con cui si chiede di scuotere l'opinione pubblica e i decisori politici. "Troppe morti e lesioni gravi o gravissime, troppo alti i costi sociali di questa ecatombe, troppo carente ed episodica la sensibilizzazione dei nostri concittadini su queste tragedie che si perpetuano ogni anno. 21 novembre 2021, Giornata Mondiale e Nazionale del Ricordo delle Vittime della strada: pochissimi riferimenti sui media, le più alte cariche dello Stato, anche i canali pubblici del Quirinale, nessuna parola alla strage quotidiana causata dalla violenza stradale". Poi il "25 novembre 2021, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: martellanti e quanto mai opportuni servizi giornalistici, dibattiti sulle TV, a tutte le ore del giorno, per più giorni, su tutti i media. Restiamo profondamente turbati, al confronto -si legge ancora nella lettera-, per la disparità delle iniziative di sensibilizzazione su queste due inaccettabili sciagure, diverse per loro natura ma accomunate dalle medesime insensate e retrograde carenze culturali che ne sono alla base. Secondo i dati Aci-Istat in un anno 3.500 morti e 250mila feriti. Sulle strade italiane ogni 2,5 ore un morto e 28,6 feriti/ora. Più di 600 pedoni morti, di cui più della metà investiti sulle strisce pedonali, gravissimo indicatore di inciviltà. (segue) (Com)