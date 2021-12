Mobilità: familiari vittime della strada scrivono a Mattarella, "non disgrazie ma violenza stradale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Signor Presidente -si legge nella lettera inviata a Mattarella dai familiari delle vittime della strada-, il suo settennato non può che concludersi con un severo e fermo appello alla coscienza della cittadinanza, dei media, degli organi di governo, legislativi ed amministrativi affinché si possa interrompere questa violenza stradale perché sono tutte morti evitabili. Solo prevenendo la violenza motoristica con una strategia attiva di riduzione della velocità, delle opere di moderazione del traffico e di ridisegno dello spazio pubblico possiamo sperare di raggiungere la visione zero vittime. Mentre Parigi, Madrid, Barcellona, Bilbao, Bruxelles hanno già scelto di abbassare i limiti di velocità ed Helsinki ha raggiunto le zero vittime grazie al limite dei 30 km/h nelle aree urbane. Ai primi di ottobre 2021 il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione per abbassare a 30 Km/h il limite di velocità in tutte le aree edificate: mentre l’Europa va verso il futuro, l’Italia torna indietro di decenni. La stessa Europa ha reso obbligatorio l’importantissimo dispositivo di limitazione automatica della velocità Isa (Intelligent speed adaptation) da maggio 2022, mentre il nostro Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili non ha ancora predisposto alcun provvedimento di recepimento". (segue) (Com)