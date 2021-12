Mobilità: familiari vittime della strada scrivono a Mattarella, "non disgrazie ma violenza stradale" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attualmente la 'piramide della mobilità' - conclude la lettera- ordina le seguenti priorità: auto privata, trasporto pubblico, ciclisti, pedoni-disabili-bambini. Bisogna rovesciarla: Pedoni-disabili-bambini, ciclisti, trasporto pubblico, auto privata. Le strategie di lungo periodo devono essere basate su una redistribuzione dello spazio pubblico, introduzione zone edificate a 30 Km/h e una riduzione della principale causa di morte in circolazione: il parco auto non va semplicemente sostituito con mezzi più nuovi e meno inquinanti, bisogna ridurlo drasticamente. Attendiamo con fiducia un riscontro per un incontro con Lei e autorità competenti in materia di cultura della strada, moderazione, controllo e riduzione del traffico". (Com)