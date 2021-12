Bahrein: re Hamad inaugura la più grande chiesa cattolica del Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, ha inaugurato oggi la più grande chiesa cattolica nella regione del Golfo, la cattedrale di Nostra Signora d'Arabia, che verrà ufficialmente consacrata domani. Lo riferiscono i media del Bahrein. Situata ad Awali, la struttura a forma di arca potrà ospitare 2.300 fedeli ed è destinata a fungere da punto di riferimento per il Vicariato apostolico dell'Arabia settentrionale, che comprende Bahrein, Kuwait, Qatar e, formalmente, Arabia Saudita. Alla solenne cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il cardinale Luis Antonio Tagle, prefetto della congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, e l'arcivescovo Eugene M. Nugent, Nunzio Apostolico in Kuwait e nel Regno del Bahrein. L'intera comunità dell'Arabia settentrionale è attualmente guidata dal cardinale Tagle dopo la morte, nell'aprile dello scorso anno, del vescovo Camillo Ballin, vicario apostolico per l'Arabia settentrionale, che è stato il principale promotore del progetto. Secondo le statistiche del Vaticano, i cristiani rappresentano circa il dieci per cento della popolazione residente nel regno del Bahrein, di cui circa 80.000 cattolici, la maggior parte dei quali sono lavoratori migranti provenienti dall'India e dalle Filippine. (segue) (Res)