Bahrein: re Hamad inaugura la più grande chiesa cattolica del Golfo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cattedrale di Nostra Signora d'Arabia è stata costruita su un terreno di 9.000 metri quadrati donato otto anni fa, nel febbraio 2013, da Re Hamad alla comunità cattolica locale. La chiesa fa parte di un complesso composto da vari edifici sito ad Awali, piccolo comune al centro del Bahrein, che conta una popolazione di 1,7 milioni di persone. Oltre alla cattedrale, il complesso è composto da un edificio polivalente, un cortile e un parcheggio a due piani. L'altare, il battistero, i banchi e gli altri arredi sacri della cattedrale sono realizzati in Italia. La chiesa è sormontata da una cupola ottagonale, un dettaglio geometrico profondamente simbolico che può essere visto in numerose chiese in tutto il mondo come la Basilica di San Vitale a Ravenna, in Italia, e la Cattedrale di Aquisgrana in Germania. (segue) (Res)