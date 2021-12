Ue: Consiglio, Croazia soddisfa condizioni per applicazione Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha concluso oggi che la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis di Schengen e questo costituisce un presupposto perché il Consiglio possa adottare una decisione successiva che consenta di abolire i controlli alle frontiere interne. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue. Dalla sua adesione all'Ue la Croazia applica le disposizioni dell'acquis di Schengen, ad eccezione delle disposizioni relative all'abolizione dei controlli alle frontiere interne. Conformemente all'atto di adesione della Croazia all'Ue, l'abolizione di tali controlli può aver luogo solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine, previa verifica dell'adempimento delle condizioni da parte della Croazia, conformemente alle procedure di valutazione Schengen. La valutazione Schengen della Croazia si è svolta tra il 2016 e il 2020. Nell'ottobre 2019 la Commissione ha ritenuto che la Croazia avesse adottato le misure richieste per soddisfare le condizioni necessarie per la piena applicazione dell'acquis di Schengen e nel febbraio 2021 ha chiuso l'ultimo piano d'azione per i settori sottoposti a valutazione. L'obiettivo delle conclusioni odierne è consentire al Consiglio di stabilire formalmente che la Croazia soddisfa le condizioni necessarie. L'approvazione di queste conclusioni lascia impregiudicata l'adozione della decisione del Consiglio sulla piena applicazione dell'acquis di Schengen. (Beb)