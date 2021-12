© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNECommissione consiliare Pari opportunità-diritti civili sul sistema antiviolenza italiano nell'era della ripartenza - nuovo Rapporto di ActionAid”. Sono presenti: Isabella Orfano, esperta del programma diritti delle donne di ActionAid Italia e Rossella Silvestre, programme officer di ActionAid ItaliaCollegamento modalità Teams (ore 16 – 17:30)Commissione consiliare sviluppo economico e politiche del lavoro sull'approvazione delle modifiche al regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere del Comune di Milano. Partecipa l'assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro, Alessia CappelloCollegamento modalità Teams (ore 18 - 19:30)REGIONEConferenza stampa dell'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, per fare un bilancio dell'attività nel Parco delle Groane. I servizi aggiuntivi di Polizia locale, predisposti nel periodo agosto - novembre 2021, hanno riguardato la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. All'incontro sono presenti, tra gli altri, il presidente del Parco delle Groane, Emiliano Campi, e il presidente della provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio.Parco delle Groane (via della polveriera, 2 – Solaro/Mi (ore 11:30)L'assessore regionale all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi, partecipa all'incontro “La tutela dell'ambiente nel parco Alto Garda Bresciano: le opportunità e i vincoli per il futuro del turismo e dell'agricoltura locale”. Intervengono, tra gli altri, Fabio Losio, vicepresidente Ersaf, e Marzio Marzorati, coordinatore Federparchi Lombardia. Al termine dell'incontro è prevista la visita guidata al percorso espositivo rinnovato del Museo del Parco.Sala della Latteria Turnaria di Tignale, via Manzoni,1 Gardola di Tignale/Bs (ore 14)VARIEManifestazione regionale del personale scolastico indetta da Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals, Gilda Unams della Lombardia.Piazza Beccaria, (ore 9:30 – 12:30) (Rem)