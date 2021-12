Governo: Cdm non impugna sette leggi regionali e delle Province autonome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato sette leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato di non impugnare: la legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 15 del 22/10/2021 "Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale"; la legge della regione Umbria n. 14 del 21/10/2021 "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2020"; la legge della regione Lombardia n. 18 del 25/10/2021 "Ratifica dell'intesa tra la Repubblica e Cantone Ticino e la regione Lombardia, concernente lo sviluppo della mobilità transfrontaliera tra il territorio ticinese e quello lombardo"; la legge della regione Valle d'Aosta n. 27 del 28/10/2021 "Disposizioni in materia di misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, e altre disposizioni"; la legge della regione Valle d'Aosta n. 29 del 28/10/2021 "Disposizioni relative al programma di sviluppo rurale e proroga di termini in agricoltura"; la legge della regione Liguria n. 17 del 28/10/2021 "Partecipazione della regione Liguria alla Fondazione Museo nazionale dell'Emigrazione e modifiche alla legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure)"; la legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 08/11/2021 "Promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell'agricoltura sociale". Lo comunica una nota della presidenza del Consiglio. (Com)