Venezuela: Guaidò, costruire un fronte unito contro le autocrazie

- Il leader di opposizione venezuelano Juan Guaidò ha lanciato un appello a costruire un fronte unito contro le autocrazie, nel corso della sua partecipazione al Summit della democrazia, organizzato dalla Casa Bianca, al quale partecipano oggi e domani i leader di oltre cento Paesi democratici. Nel suo intervento Guaidò ha chiesto di "costruire un fronte unito, con un approccio multilaterale, che chiami i regimi autoritari a rispondere dei crimini commessi e creare meccanismi per proteggere le forze democratiche e gli attivisti per i diritti umani vittime di continue persecuzioni". Nel caso specifico del Venezuela, ha aggiunto, “è necessario impegnarsi per una soluzione politica inclusiva e negoziata, che offra uno spazio autentico a tutti i settori della società e sostenere gli Stati che accolgono migranti e rifugiati" venezuelani.(Vec)