Puglia: Emiliano, su Pnrr Regioni aiutino il governo

- "La storia dell'Unione Europea è una storia innanzitutto di piani strategici e investimenti tra la stessa Europa e le regioni. Il Pnrr, anche per questione di tempi, forse non è riuscito, almeno in Italia, a creare una sinergia tra Unione Europea, Stato Italiano e Regioni. Ma le Regioni, con grande senso di responsabilità, in questo momento stanno cercando di aiutare il Governo Italiano a uscire nel migliore dei modi da questa sfida non facile. Quindi, nonostante qualche riserva sul livello non elevato di coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni, stiamo cercando di andare avanti". Lo ha affermato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, nonché vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (presieduta da Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia), riunitasi in seduta straordinaria a Roma nella sua sede istituzionale. Durante l'incontro, a cui ha partecipato il Presidente del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, Apostolos Tzitzikostas, si è dibattuto sul ruolo delle Regioni nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza e sul ruolo della Conferenza per il Futuro dell'Europa. (segue) (Ren)