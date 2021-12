Marocco: ministro Salute, governo studia modalità per rimpatrio cittadini bloccati all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Marocco sta studiando la modalità con cui rimpatriare i marocchini bloccati all’estero in seguito alle restrizioni di viaggio imposte dal Regno per frenare la diffusione della nuova variante di Covid-19, Omicron. Lo ha dichiarato il ministro della Salute del Marocco, Khalid Ait Taleb, in seguito ad una riunione del governo relativa alla discussione del divieto di viaggio da e per il Regno nordafricano. “Il rimpatrio dei cittadini all’estero non è facile e richiede la considerazione di diversi parametri”, ha affermato il ministro, evidenziando che alcuni marocchini si trovano in Paesi dove la situazione epidemiologica è sotto controllo, mentre altri in aree con un rischio più elevato. “É necessario preservare i risultati ottenuti dal Regno di fronte alla pandemia”, ha proseguito Ait Taleb, sottolineando la necessità di evitare una regressione simile a quella dell’estate del 2020.(Mar)