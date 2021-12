Myanmar: giunta militare accusa funzionari Onu di parzialità e ingerenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo militare del Myanmar ha accusato diversi funzionari delle Nazioni Unite di aver interferito negli affari interni del Paese e di aver espresso giudizi erronei rispetto alla condanna della consigliera di Stato deposta, Aung San Suu Kyi. È quanto si legge in una nota diramata oggi dal ministero degli Esteri della giunta, che ha definito “inappropriata” l’ingerenza nel processo giudiziario del Myanmar. Tra i funzionari accusati dal ministero degli Esteri rientra l’Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, che aveva espresso dure critiche per la condanna a due anni di reclusione comminata alla leader democratica deposta. "La condanna della consigliera di Stato a seguito di un processo-farsa a porte chiuse e di fronte a una corte controllata dalle Forze armate, non è altro che una sentenza motivata politicamente", ha accusato Bachelet il 7 dicembre. La funzionaria dell'Onu aveva inoltre definito la condanna di Aung San Suu Kyi "una negazione arbitraria della sua libertà" e "un'ulteriore chiusura della porta al dialogo politico". (segue) (Fim)