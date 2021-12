Cile: candidato ultraconservatore Kast su appartenenza del padre a partito nazionalsocialista, "aborriamo i nazisti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato ultraconservatore al ballottaggio per le elezioni presidenziali che si terranno in Cile il 19 ottobre, José Kast, ha dovuto chiarire oggi la sua posizione rispetto al nazismo in Germania dopo la rivelazione da parte della stampa di un documento che dimostrerebbe l'appartenenza di suo padre, Michael Kast, al partito fondato da Adolf Hitler. "Al di là di ciò che dice un documento di 50 anni fa, mio padre, io e tutta la nostra famiglia aborriamo i nazisti", ha affermato il leader del partito Fronte sociale cristiano, il quale d'altra parte non ha mai nascosto il suo sostegno al regime del dittatore cileno Augusto Pinochet (1973-1990). Michael Kast è emigrato in Cile dalla Germania nel 1950 e ha ricevuto la cittadinanza cilena nel 1995. In precedenti dichiarazioni, José Kast aveva ammesso che suo padre aveva combattuto per l'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale negando tuttavia la sua appartenenza al partito nazista. "E' stato soldato ma non nazista", aveva affermato. (segue) (Abu)