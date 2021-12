Cile: candidato ultraconservatore Kast su appartenenza del padre a partito nazionalsocialista, "aborriamo i nazisti" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sondaggio rivela inoltre che il 47 per cento dei votanti di Boric sono giovani tra i 18 ed i 34 anni di estrazione sociale medio-alta e provenienti dalle principali aree urbane. Il voto di Kast è maggiormente legato invece a elettori sopra i 55 anni (40 per cento), uomini (40 per cento), di alta estrazione sociale (40 per cento) che si identificano come ideologicamente di destra (77 per cento). I votanti di estrazione sociale più bassa sono invece quelli che nutrono la schiera degli indecisi e che si professano per un 60 per cento senza opinioni politiche predeterminate. A questo elettorato si dovrà rivolgere la campagna elettorale da qui al 19 dicembre per spostare l'ago della bilancia. (segue) (Abu)