Bulgaria-Nord Macedonia: ministero Esteri bulgaro, non informati su iniziativa francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri bulgaro ha dichiarato di non essere informato dell'esistenza di un'iniziativa francese per risolvere le questioni aperte tra Bulgaria e Macedonia del Nord. Lo riferisce l'agenzia bulgara "Bgnes", precisando che l'iniziativa era stata menzionata oggi dal ministro macedone del Sistema politico e relazioni intercomunitarie, Artan Grubi. "Abbiamo presentato le risposte a tutte le domande che la Bulgaria ha posto nella forma più costruttiva possibile e stiamo aspettando che le nuove autorità, il presidente Radev, il nuovo governo, affrontino il dialogo su questi temi in modo costruttivo", ha detto Grubi rispondendo ai giornalisti a Skopje. Grubi ha poi confermato l'esistenza di un'iniziativa da parte della Francia, che dal primo gennaio assumerà la presidenza di turno dell'Ue. "Sì, è vero che c'è un'iniziativa francese per sedersi al tavolo, per superare tutte le differenze in modo tale che nei prossimi mesi, in primavera, si tenga la prima conferenza intergovernativa", ha detto Grubi. (segue) (Seb)