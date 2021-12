Bulgaria-Nord Macedonia: ministero Esteri bulgaro, non informati su iniziativa francese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha aggiunto che "c'è grande ottimismo" circa l'ottenimento di un segnale positivo al prossimo Consiglio Ue di dicembre per l'avvio dei negoziati di adesione. "Stiamo lavorando, le risposte alle loro richieste sono già state inviate e possiamo discutere tali risposte con il nuovo governo nella vicina Bulgaria. Spero che ci avvicineremo in modo costruttivo e che risolveremo tutte le questioni aperte. Ci aspettiamo un approccio costruttivo dai nostri colleghi bulgari", ha detto ancora Grubi. Lo scorso 19 ottobre la Commissione europea ha diffuso l'ultimo report sui progressi della Macedonia del Nord nel percorso di adesione. I ritardi nell'avvio ufficiale dei colloqui per l'adesione della Macedonia del Nord hanno conseguenze negative per la credibilità dell'Ue, scrive il rapporto. (segue) (Seb)