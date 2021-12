Tunisia: un morto nell’incendio divampato nella sede di Ennahda a Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di un morto e diversi feriti il bilancio dell’incendio divampato oggi pomeriggio presso la sede del movimento Ennahda nel quartiere di Monptlaisir, nella capitale Tunisi. Lo riferisce un comunicato stampa del movimento islamico moderato tunisino, primo partito dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), il parlamento monocamerale tunisino i cui lavori sono “congelati” dal 25 luglio scorso a seguito delle misure eccezionali prese dal presidente Kais Saied. Secondo il dipartimento della Protezione civile tunisina i feriti sarebbero almeno 12. In un’intervista rilasciata al sito “Digital Tunisia”, il leader di Ennahda, Noureddine Bhiri, ha dichiarato che molti esponenti di spicco del movimento erano presenti oggi all’interno della sede nell’ambito del loro incontro quotidiano. Bhiri ha affermato che l’incendio ha devastato interi piani dell’edificio e che molte persone sono rimaste ferite e trasferite in ospedale, tra queste anche l’ex premier Ali Larayedh che per sfuggire alle fiamme si è lanciato dal secondo piano del palazzo. (segue) (Tut)