Tunisia: un morto nell’incendio divampato nella sede di Ennahda a Tunisi (2)

- Sulle cause dell’incidente sta indagando la Procura di Tunisi. Sui media tunisini e panarabi, tra cui le emittenti “Al Jazeera” e “Al Hurra”, circolano due versioni. Secondo la prima versione a provocare l’incendio sarebbe stato un cortocircuito avvenuto in uno dei locali del pazzo. La seconda versione afferma invece che a provocare l’incendio sarebbe stato un giovane di 34 anni che avrebbe azionato una cintura esplosiva caricata però con una sostanza altamente infiammabile. Il giovane avrebbe cercato di infiltrarsi al piano in cui era in corso una riunione dei quadri del movimento chiedendo di essere ricevuto dal fondatore di Ennahda, Rachid Ghannouchi. Una volta bloccato dalle guardie della sicurezza il giovane avrebbe d’assalto la reception immolandosi. (segue) (Tut)