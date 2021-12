Tunisia: un morto nell’incendio divampato nella sede di Ennahda a Tunisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il Movimento Ennahda aveva affermato in un comunicato che le cause dell'incendio non erano ancora chiare, rilevando che esso "ha portato, secondo alcuni testimoni oculari, alla morte di uno dei membri del movimento", oltre a danni materiali. Il movimento ha espresso le sue condoglianze alla famiglia del defunto, e ha anche ringraziato gli uomini della protezione civile che sono intervenuti prontamente per spegnere l'incendio e soccorrere coloro che si trovavano nella sede. In una dichiarazione pubblicata sui social network, il fondatore di Ennahda, Ghannouchi, ha affermato che "non sono chiare le cause dell'incendio divampato al piano terra della sua sede centrale". (Tut)