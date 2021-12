Ue: Spagna, Commissione autorizza 3 miliardi euro per promuovere mobilità elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha dato il via libera a 3 miliardi di euro di aiuti alla Spagna per promuovere la mobilità elettrica nell'ambito delle risorse del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (Perte). Lo riferisce il quotidiano "El Pais". A questi 3 miliardi di euro si sommano altri 4,3 miliardi di euro del piano di incentivi per la mobilità sostenibile, l'intelligenza artificiale e i veicoli connessi del governo spagnolo. L'esecutivo di Madrid, inoltre, prevede la mobilitazione di circa 19,7 miliardi di euro di investimenti privati con l'obiettivo di creare l'ecosistema necessario per la fabbricazione di veicoli elettrici e connessi alla rete per rendere la Spagna il centro di elettromobilità d'Europa. La ministro dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, ha definito l'autorizzazione della Commissione Europea come una "magnifica notizia" che aiuterà la ripresa del settore. (Spm)