Lavoro: Calenda, mie più profonde scuse a operai ex Embraco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Il leader di Azione, già ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda porge su Twitter le sue "scuse più profonde agli operai" di Embraco dopo la notizia che il tribunale fallimentare di Torino ha riaperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori dell'ex Gruppo che dal 23 gennaio 2022, andranno in Naspi. "Lo sento anche come un mio fallimento", spiega Calenda. "Ho evitato il licenziamento in tronco tre anni fa, ma non sono riuscito a gestire la reindustrializzazione. In questi anni da fuori Mise ho seguito tutto i giorni e provato ad intervenire. Senza successo". (Rin)