Milano: De Corato (Fd’I), senzatetto hanno paura di andare in strutture comunali, serve presidio polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senzatetto milanesi preferiscono stare in strada perché le strutture dedicate sono fuori controllo. Ad affermarlo è l’assessore regionale lombardo alla sicurezza, immigrazione e polizia locale Riccardo De Corato. "Parlando del Piano freddo a Palazzo Marino -afferma De Corato -, il centrosinistra e l'assessore al welfare Lamberto Bertolè, si accorgono solo ora che per le strade di Milano ci sono centinaia di clochard che rifiutano l'accoglienza. Come sempre, però, non si soffermano sul perché molti senza dimora preferiscano dormire all'addiaccio, nonostante le rigide temperature invernali, piuttosto che mettere piede in uno dei centri comunali”. “È inutile nasconderlo -continua De Corato -, sono gli stessi senzatetto, dei quali tanti italiani, ad ammettere che nelle strutture comunali, piene di stranieri e clandestini, manca il controllo e di conseguenza, recarvisi vorrebbe dire rischiare, quasi sicuramente, di essere assaltati, saccheggiati, aggrediti, rapinati, derubati dei pochi averi”. “Cosa aspetta ancora il Comune – conclude l’assessore regionale - a predisporre un controllo fisso di Polizia Locale h24 all'interno di queste strutture? Solo così la situazione potrebbe essere tenuta sotto controllo e, di conseguenza, si potrebbe ridurre il numero di clochard in giro per le strade milanesi”.(Com)