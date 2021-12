Grecia: Ocse, aspettativa di vita farà crescere età pensionabile entro il 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'età pensionabile in Grecia sarà aumentata di quasi 1,5 anni entro il 2035 e di 2,8 anni entro il 2050, a causa del previsto aumento dell'aspettativa di vita. E' quanto emerge in un rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) sulle pensioni. Secondo l'Osce, la tendenza è dovuta al meccanismo di aggiustamento automatico che è stato votato nel 2010 che, a lungo termine, porta alla riduzione della spesa pensionistica in Grecia di 2 punti percentuali. Ciò significa che la Grecia passerà dalla spesa del livello più alto (15,7 per cento) del Pil tra i Paesi dell'Ue nel 2019, al 14,2 per cento entro il 2025 e al 12 per cento nel lontano 2070. Sotto la crescente pressione della pandemia globale di Covid-19, l'Ocse ha ribadito ancora una volta che la fornitura di pensioni economicamente e socialmente sostenibili in futuro continua a essere la sfida più grande per i suoi paesi membri. Per quanto riguarda la Grecia in particolare, l'aumento dell'età pensionabile inizierà a diventare visibile dal 2035, poiché il limite di età aumenterà di quasi 1,5 anni. (Gra)