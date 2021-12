Trasporti: Rfi aggiudica gara per nuova nave su Stretto di Messina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’importo complessivo a base di gara è di circa 74 milioni di euro (oltre 3 milioni per la progettazione), di cui 9 milioni assegnati dal Pnrr. Per la redazione del progetto il termine è fissato in 305 giorni dalla consegna delle prestazioni, mentre per la realizzazione il termine è di 720 giorni dalla data di impostazione della chiglia. La nave arricchirà la flotta di Rfi, oggi costituita dalle due navi gemelle Scilla e Villa, dalla nave Messina e dalla nuova nave Iginia, anch’essa costruita secondo le innovazioni tecnologiche che guardano al green. Con tale investimento, Rfi conferma l’impegno del gruppo Fs italiane per la tutela dell’ambiente e per una mobilità sempre più sostenibile. (Com)