Torino: processo piazza San Carlo, le chat tra Appendino e Giordana, "siamo morti"

- Se viene fuori che gli steward non c'erano per problemi di soldi siamo morti. Lo scriveva la ex sindaca di Chiara Appendino all'allora capo di gabinetto Paolo Giordana in una chat, due giorni dopo i fatti di piazza San Carlo. Lo stralcio è stato illustrato oggi in Corte d'Assise. L'incidente è nato lo scorso 3 giugno 2017 durante la proiezione su un maxi-schermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Un'ondata di panico tra la folla causò 1500 feriti e successivamente due morti. Per il fatto sia Appendino che Giordana sono stati condannati in primo grado con rito abbreviato. (Rpi)