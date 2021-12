Cipro: ministro Finanze Petrides, dopo 20 anni pronti a riforma della tassazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Cipro conta di portare avanti, dopo 20 anni, una riforma della tassazione che includerà l'introduzione di tasse sul carbone e sui combustibili fossili per centrare gli obiettivi ambientali. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze cipriota, Constantinos Petrides, citato dal portale d'informazione "Cyprus Mail". Secondo Petrides, la riforme introdurrà un aumento "graduale" delle tasse sui combustibili fossili. "E' un bilancio verde dal momento che nei prossimi tre anni prevede una spesa di 717 milioni di euro lo sviluppo verde, che contribuirà sostanzialmente alla resilienza dell'economia cipriota attraverso la transizione verde e l'indipendenza dell'economia dalle fluttuazioni dei prezzi dei carburanti fossili nei mercati internazionali", ha spiegato il ministro delle Finanze cipriota secondo cui ci sarà anche una modifica nell'Iva con un aumento dal 12,5 al 15 per cento che, a suo dire, "non colpirà in maniera sostanziosa gli investimenti esteri". "Come destinazione per gli investimenti, Cipro ha dei vantaggi comparativi tali da sorpassare un piccolo aumento nelle tasse", ha dichiarato Petrides facendo notare che la decisione è inoltre in linea con quanto stabilito dalla comunità internazionale per la tassazione minima delle multinazionali.(Res)