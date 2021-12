Commercio: M5s Campidoglio, Pd boccia mozione a sostegno del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio della Capitale è in ginocchio e le misure messe in campo per contrastare la diffusione della Covid hanno danneggiato tutte le attività produttive e ricettive a Roma. "Di fronte a questa tragica realtà per gli operatori del settore, cosa fa la maggioranza targata Pd? Boccia la nostra mozione proposta per venire incontro alla ripartenza del settore commerciale e turistico romano", afferma in un post su Facebook il gruppo del M5s del Campidoglio. "Oggi in Aula Giulio Cesare - spiegano i consiglieri - avevamo infatti presentato un testo che proponeva la possibilità di ampliare le misure di sostegno alle nuove tipologie di occupazione di suolo pubblico, quali le librerie e le strutture ricettive alberghiere in possesso di abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande anche ai non alloggiati. Ci eravamo inoltre attivati per velocizzare l'iter per l'esame e la valutazione dei progetti di riqualificazione che includono la rivisitazione delle occupazioni di suolo pubblico estendendole fino a 25 metri dal fronte degli esercizi. Il M5s insomma - concludono - aveva manifestato massimo impegno e collaborazione per non abbandonare il settore turistico e commerciale capitolino in un momento così critico e difficile causato dalla pandemia: Gualtieri e i suoi hanno detto no, mostrandosi di conseguenza ostili a tutti i lavoratori del comparto. Vergognatevi". (Rer)