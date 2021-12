Ue: Di Maio, da giovani input decisivi per costruire Europa del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- I giovani al centro, ancora una volta. “Oggi all'evento di presentazione della Conferenza sul Futuro dell’Europa siamo tornati a coinvolgerli, come già accaduto con la presidenza italiana del G20 e con la co-presidenza della Cop26. Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, poi, abbiamo già promosso il Forum dei giovani UE-Balcani occidentali e lo Youth Panel ai MED Dialogues”. Così il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, un messaggio sul suo profilo Facebook diffuso dopo la presentazione della Conferenza sul Futuro dell’Europa. “Ascoltiamo le loro idee e le mettiamo in pratica, perché senza il confronto non siamo in grado di affrontare le sfide che abbiamo davanti. Ne cito una tra tutte: la lotta agli stravolgimenti climatici, nella quale proprio da ragazze e ragazzi sono arrivati input decisivi. Stiamo costruendo una nuova Europa, e non possiamo fare a meno dei più giovani: la loro partecipazione concreta è il nostro impegno quotidiano”, ha dichiarato Di Maio.(Res)