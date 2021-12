Usa: procuratrice di New York Letitia James annuncia che non correrà per la carica di governatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procuratrice generale di New York, Letitia James, ha annunciato che non correrà per la carica di governatore dello Stato ma che invece si candiderà per la rielezione. "Sono giunta alla conclusione che devo continuare il mio lavoro di procuratrice generale", ha detto James in una dichiarazione ripresa dalla stampa Usa. "Ci sono una serie di importanti indagini e casi in corso e ho intenzione di finire il lavoro. Mi candido alla rielezione per completare il lavoro che i newyorkesi mi hanno eletto per fare", ha aggiunto. James aveva annunciato alla fine di ottobre che sarebbe entrata nella corsa per il ruolo di governatore di New York; una decisione che l’avrebbe vita competere con la governatrice in carica, la democratica Kathy Hochul. Le elezioni sono previste a novembre 2022. (Nys)