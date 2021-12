Imprese: Mise su Elica, accordo su rilancio produzioni e salvaguardia lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al ministero dello Sviluppo economico (Mise) è stato sottoscritto l’accordo sull’azienda Elica che prevede il mantenimento delle produzioni in Italia della multinazionale di Fabriano che produce elettrodomestici. Viene così superato - si legge in una nota del Mise - il piano annunciato dall’azienda lo scorso mese di marzo che prevedeva la delocalizzazioni delle produzioni all’estero e l’esubero di circa 400 lavoratori. L’accordo, raggiunto tra azienda e sindacati, prevede un nuovo piano che oltre a tutelare il futuro degli stabilimenti individua un percorso di rilancio industriale condiviso, per garantire il salvataggio di posti di lavoro attraverso l’avvio di nuovi prodotti e l’utilizzo di tutti gli strumenti disponibili ad accompagnare, con incentivi, una parte dei lavoratori coinvolti verso nuove opportunità di ricollocazione e al prepensionamento. Il Mise, rappresentato all’incontro dal coordinatore della Struttura per le crisi d'impresa Luca Annibaletti, proseguirà la sua attività di confronto tra le parti e di monitoraggio sugli impegni sottoscritti al fine di garantire il rilancio produttivo dell’azienda e la tutela dei lavoratori.(Com)