Russia: imprese tedesche ottimiste, ma temono sanzioni contro il Paese

- Il 35 percento delle aziende tedesche attive in Russia valuta la propria situazione come positiva, il 13 per cento come molto positiva. Si tratta di un incremento di 11 punti dal 2020 e di due dal 2019. Il 60 per cento prevede uno sviluppo economico positivo o almeno leggermente positivo nel 2022, in netto aumento dal 36 per cento dello scorso anno. È quanto si apprende da un'indagine della Commissione per l'Est dell'economia tedesca (Oa) e della Camera dell'industria e del commercio tedesca in Russia. Nonostante l'ottimismo diffuso, ha evidenziato il presidente dell'Oa Oliver Hermes, nuove sanzioni occidentali contro la Russia avrebbero “effetti drammatici” per l'economia tedesca. In particolare, potrebbe innescarsi “una spirale di innalzamento della tensione”, con misure punitive occidentali e controsanzioni da parte di Mosca. Gravi conseguenze si produrrebbero soprattutto se la Russia venisse esclusa dal sistema di pagamento internazionale Swift. Intanto, come osservato da Hermes, il timore di nuove sanzioni contro Mosca ha colpito l'economia tedesca in un momento in cui i rapporti di affari tra Germania e Russia stanno “rinascendo in modo evidente”. (Geb)