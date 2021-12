I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Sahel: Di Maio, Italia e Francia al lavoro per scongiurare rapporto tra Mali e Wagner - Italia e Francia stanno lavorando adesso “per scongiurare questo rapporto che sta nascendo tra il governo del Mali e la compagnia di mercenari Wagner che tende a riempire quel vuoto nel Sahel”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, rispondendo ad una domanda nel corso dell’audizione davanti alle commissioni riunite Esteri di Camera e Senato sul Trattato del Quirinale firmato il 26 novembre tra Italia e Francia. “Nonostante la presenza rimanga nel Sahel, Macron ha annunciato un ridimensionamento della missione Barkhane. Anche in questo caso stiamo lavorando tutti insieme affinché si eviti che attori geostrategici, come successo in Libia quando eravamo divisi, si insinuino in queste realtà di crisi dove prolifica il terrorismo e il cambiamento climatico ha un effetto sull’andamento economico, e che quindi si possa usare la forza”, ha spiegato Di Maio. (segue) (Res)