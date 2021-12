I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: governo istituisce comitato per la sicurezza in vista del ritiro della missione Amisom - Il governo federale della Somalia ha formato un comitato direttivo di comandanti di varie agenzie di sicurezza per discutere l'imminente partenza della Missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom). Secondo quanto riferito dal governo in una nota, l'incontro mira ad attuare "la visione strategica e politica nazionale unificata" per garantire il trasferimento di tutte le responsabilità in materia di sicurezza dall'Amisom alle forze di sicurezza somale. Per discutere di questo si è tenuta una riunione che ha visto la partecipazione di funzionari dell'Unione africana e delle Nazioni Unite sulla questione. (Res)