- Ucraina-Russia: Borrell, Ue sostiene inequivocabilmente sovranità di Kiev - L'Unione europea sostiene inequivocabilmente la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Lo ha ribadito l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, nell'incontro a Bruxelles con la nuova ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, facendo rifermento alle attività militari russe al confine ucraino. "Siamo pronti ad usare tutti i mezzi a nostra disposizione e stiamo guardando a strade per rafforzare la resilienza dell'Ucraina", ha aggiunto Borrell. Altri temi di confronto con Baerbock, secondo quanto spiegato, sono stati la Cina, l'Iran, la Bielorussia ed i Balcani occidentali. "Saremo insieme anche domani, alla ministeriale Esteri del G7 a Liverpool, e nuovamente qui a Bruxelles lunedì per il Consiglio affari esteri, il primo per te", ha affermato Borrell augurando a Baerbock di poter lavorare con successo per il bene dei cittadini tedeschi ed europei. (segue) (Res)