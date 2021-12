© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue-Germania: Borrell riceve Baerbock, rafforzamento sovranità europea è priorità condivisa - La visita a Bruxelles della nuova ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, è "altamente simbolica" in quanto conferma l'importanza che il governo tedesco conferisce all'Ue. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, accogliendo a Bruxelles la nuova titolare della diplomazia tedesca. L'Alto rappresentante ha riscontrato una politica "assolutamente pro-europea" nel piano d'azione illustrato dalla ministra degli Esteri di Berlino. "Condividiamo una chiara priorità: aumentare la nostra sovranità strategica e capacità di agire", ha detto Borrell secondo cui l'Ue deve diventare un attore globale in grado di rispondere alla sfide in essere anche grazie alla "Bussola strategica" che sarà definita nei prossimi mesi. Borrell si è inoltre detto lieto che Baerbock sarà la rappresentante della Germania anche per le politiche climatiche: "E' un buon segnale che il ministro degli Esteri è al contempo il rappresentante internazionale per il clima", ha osservato. (segue) (Res)