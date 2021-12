© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: Macron vuole riforma lo spazio Schengen - Il presidente francese Emmanuel Macron vuole una riforma dello spazio Schengen. Il capo dello Stato lo ha annunciato durante la conferenza stampa tenuta all'Eliseo per illustrare le priorità della presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea che si terrà nei primi sei mesi del 2022. La riforma, ha sottolineato Macron, si baserà su due "priorità", ha detto il presidente. "Quando uno Stato membro deve improvvisamente far fronte ad una crisi che richiede di rafforzare il controllo alle frontiere esterne della nostra Unione come abbiamo visto ancora una volta recentemente, deve poter contare sull'appoggio completo di Frontex", ha detto Macron. Il presidente ha poi evocato la necessità per ciascun Stato membro di avere il "rinforzo solidale" da parte degli altri Paesi in termini di forze polizia, gendarmi ed equipaggiamento. (segue) (Res)