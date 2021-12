© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: Lituania trova accordo per dispiegare agenti Frontex armati - La Lituania e l’agenzia Frontex hanno raggiunto un accordo per il dispiegamento di agenti permanenti equipaggiati con armi fornite da Vilnius. Lo ha reso noto l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera medesima in un comunicato. L’accordo è stato firmato dal direttore esecutivo di Frontex, Fabrice Leggeri, e dalla ministra dell’Interno lituana, Agne Bilotaite, a margine del Consiglio Affari interni e Giustizia. Alla sottoscrizione sono stati presenti anche la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, e il ministro dell’Interno della Slovenia, Ales Hojs. “E’ un passaggio storico per i corpi permanenti e per l’Unione europea”, ha dichiarato Leggeri. Per la prima volta questi agenti saranno in grado di equipaggiarsi con armi per attività di pattugliamento.Immagine (segue) (Res)