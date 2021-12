© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Francia non boicotterà Giochi olimpici di Pechino - La Francia non boicotterà a livello diplomatico i Giochi olimpici invernali di Pechino, contrariamente a quanto faranno Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e degli Sport, Jean-Michel Blanquer, ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv". "La Francia non lo farà", ha detto Blanquer, spiegando però che non si recherà in Cina. La competizione sarà seguita dalla ministra delegata agli Sport, Roxana Maracineanu. (Res)