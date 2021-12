I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infrastrutture: Cile, spagnola Ohla si aggiudica costruzione 4 ospedali per 287 milioni euro - L'azienda di infrastrutture spagnola Ohla si è aggiudicata i lavori di costruzione e manutenzione di quattro ospedali in Cile per 287 milioni di euro nella regione del Biobio, per un totale di 569 letti di cui beneficerà una popolazione di 400 mila persone. Secondo quanto riferito dal ministero dei Lavori pubblici cileno, i lavori di questi ospedali (Santa Barbara, Nacimiento, Coronel, Lota) inizieranno nel secondo trimestre del 2023, con completamento previsto per il quarto trimestre del 2025. (segue) (Res)