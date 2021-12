© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: Castillo ai parlamentari, grazie per avere anteposto il Paese ad altri interessi - Il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha ringraziato i membri del parlamento per avere anteposto l’interesse del Paese ad altri interessi. Il commento, pubblicato sulla pagina Twitter del capo dello stato, arriva dopo che ieri il Congresso del Perù si è espresso contro l’ammissione al dibattito della mozione di messa in stato d’accusa contro il presidente Pedro Castillo per “incapacità morale permanente”. “A nome del mio governo, sono grato per il voto del Congresso che antepone il Perù ad altri interessi. Fratelli, mettiamo fine alle crisi politiche e lavoriamo insieme per realizzare un Perù giusto e solidale. Le persone ci hanno affidato i loro desideri. Non deludiamoli”, ha detto Castillo. (segue) (Res)