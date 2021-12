© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: politologo a "Nova", voto a Barinas occasione di svolta per le opposizioni - La ripetizione delle elezioni nello Stato di Barinas, frutto di una decisione della giustizia "offensiva", rappresenta per le opposizioni venezuelane un'occasione "d'oro" per essere di nuovo protagonista. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" Piero Trepiccione, politologo e vicedirettore del centro di studi sociali Gumilla. Barinas è l'unico stato a non aver eletto un governatore alle amministrative del 21 novembre: la Corte suprema (Tsj) ha infatti annullato lo scrutinio, che vedeva in vantaggio il candidato oppositore Freddy Superlano, e ordinato la ripetizione al 9 gennaio. "Le opposizioni hanno la possibilità di trasformare Barinas in una vera e propria battaglia epica", ha detto Trepiccione segnalando che la decisione del Tsj - "un insulto all'intelligenza" -, rappresenta per il governo una "sconfitta morale ed etica", e ha "riallineato il Paese attorno alle opposizioni". Sarà ovviamente necessario che i leader disegnino una strategia comune e possano "appoggiare tutti, come in gran parte stanno facendo, il candidato Sergio Garrido", l'unico che ha sin qui resistito ai veti della giustizia. (segue) (Res)