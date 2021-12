I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: governo esprime "forte sostegno" a Olimpiadi di Pechino - Il governo dell'Argentina ha confermato la sua partecipazione e il suo "forte sostegno" ai giochi olimpici e paralimpici invernali che si disputeranno a partire da febbraio a Pechino. Lo ha fatto attraverso una nota del ministero degli Esteri pubblicata oggi nella quale si segnala che la celebrazione dei giochi coincide con il 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali. La presa di posizione argentina arriva mentre diversi Paesi stanno annunciando in questi giorni il boicottaggio dell'evento. Tra questi Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Australia, che pur prendendo parte all'evento sportivo, hanno annunciato un boicottaggio diplomatico come strumento di denuncia delle "violazioni dei diritti umani" in Cina. Nella nota di Buenos Aires si sottolinea che "fin dal suo annuncio, l'Argentina è stata uno dei primi Paesi a sostenere la Cina nello svolgimento delle Olimpiadi invernali dentro e intorno alla sua capitale". (Res)