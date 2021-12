I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Bruno (ospedale S. Matteo), con tre dosi Omicron è solo un raffreddore, vaccino funziona - "L’immunità che è prodotta da tre somministrazioni è sufficiente per inibire l’infezione da Omicron". Lo ha affermato oggi Raffaele Bruno, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Matteo di Pavia, ospite della trasmissione "Timeline", in onda su Sky Tg24. “Qualcuno mi ha chiesto: ‘ma perché devo fare la terza dose se tra un po' uscirà, forse, un vaccino che è targettizzato sulla variante Omicron?’ Perché, fondamentalmente, della protezione data dal vaccino ne abbiamo bisogno adesso", ha spiegato il medico. "Se poi questo sarà targettizzato sulla Omicron ben venga. Ma non solo, se una persona con tre dosi contrae la variante Omicron questa ha poco più di un raffreddore, quindi il vaccino funziona. E’ una notizia che dovrebbe rassicurare le persone a fare la terza dose.”, ha chiosato Bruno. (segue) (Rem)