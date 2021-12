I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: Coldiretti Lombardia, crescono del due per cento gli under 35 al lavoro in campagna - I giovani agricoltori resistono alla crisi provocata dal Covid, con il numero delle aziende under 35 nelle campagne lombarde che non registra flessioni a livello tendenziale, ma anzi cresce di oltre 2 per cento rispetto a cinque anni fa. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti regionale su dati registro imprese al terzo trimestre 2021 in occasione dell’audizione di Carlo Maria Recchia, delegato Giovani Impresa Coldiretti Lombardia, nell'ottava commissione del Consiglio regionale durante la quale è stato presentato il “Primo rapporto sui giovani in agricoltura” redatto dal Centro Studi Divulga in collaborazione con Coldiretti Giovani Impresa, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con la crisi provocata dall’emergenza sanitaria – spiega la Coldiretti – il settore agricolo in Italia è diventato di fatto il punto di riferimento importante per le nuove generazioni, tanto che nell’ultimo anno a livello nazionale sono nate in media 17 nuove imprese giovani al giorno, secondo l’analisi Coldiretti-Divulga. Al lavoro nelle campagne italiane c’è un esercito di 55mila imprese giovani, di cui oltre tremila in Lombardia, che ha di fatto rivoluzionato il mestiere dell’agricoltore impegnandosi in attività multifunzionali che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle attività ricreative, l’agricoltura sociale per l’inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, strade, l’agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili. (segue) (Rem)