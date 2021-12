Italia-Sudafrica: Pretoria, dialogo a distanza sulla video arte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di Pretoria, insieme al Centro Luigi Di Sarro, ha organizzato un webinar fra Italia e Sudafrica con i protagonisti del Premio Video Art Awards (Vaa) che incentiva e promuove la produzione di opere che utilizzano l’immagine in movimento. Si è tratto, fa sapere la Farnesina, della terza edizione del premio, ideato e promosso dal Centro Luigi Di Sarro e dedicato agli artisti che sperimentano nell’ambito della video arte tra l’Italia e il Sudafrica. Ad aprire il webinar, promosso nell’ambito della Giornata del contemporaneo in Italia e nel mondo, un messaggio dell’ambasciatore italiano in Sudafrica, Paolo Cuculi, a testimonianza di quanto importanti siano i progetti di scambio che incrociano idee e culture. (Res)