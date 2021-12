Imprese: Marino (M5s) su Air Italy, governo intervenga subito a tutela dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"20 anni di apprezzato lavoro nel mondo dell’informazione sono testimonianza dell'affidabilità e della serietà di Agenzia Nova" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- Il governo "deve affrontare con immediatezza il problema delle lavoratrici e dei lavoratori di Air Italy che rischiano di restare senza tutele a causa del cinismo di una compagine aziendale che, per l’ennesima volta, dimostra di non avere alcun interesse per le sorti dei suoi dipendenti”. E' quanto si legge in una nota del deputato del Movimento 5 stelle Nardo Marino in commissione Trasporti. “E’ – aggiunge - indispensabile, a questo punto, che l’interlocuzione tra il Governo e le Regioni Sardegna e Lombardia sfoci in un tavolo di lavoro teso a superare l’emergenza legata alla proroga della cassa integrazione e a varare il processo di ricollocamento nel mondo del lavoro per i dipendenti di una compagnia cha ha fatto la storia dell’aviazione commerciale italiana”. “Mi auguro che il ministro Orlando, al quale ho rivolto una specifica interrogazione, dia risposte a breve sulle effettive possibilità di proroga della Cig, in maniera da avere un quadro meno confuso della situazione. Allo stesso tempo, anche i ministeri dei Trasporti e mobilità sostenibili e Sviluppo economico devono fare la loro parte e partecipare attivamente alla vertenza Air Italy”, conclude.(Com)