Municipio Roma XV: Torquati si rifiuti Sant'Andrea, Ama e Ospedale al lavoro per soluzione problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è conclusa da poco la riunione con Ama e i vertici dell'Ospedale Sant'Andrea, convocata da questa Presidenza nella giornata di martedì 7 dicembre, a seguito della comunicazione di Ama circa alcuni carichi di rifiuti ritirati presso la struttura ospedaliera per cui sono state riscontrate, da parte dagli addetti dell'impianto di conferimento, alcune anomalie radiometriche". Così in una nota il Presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati il quale spiega che "i rifiuti ospedalieri di tutte le strutture, compreso il Sant'Andrea, seguono tutt'altro percorso di smaltimento, procedura confermata anche nella riunione di oggi. Nel corso dell'incontro si è stabilito quindi che nelle prossime ore sarà cura dei responsabili dell'ospedale Sant'Andrea, congiuntamente con Ama, di verificare se e qual è stata la tipologia di rifiuto urbano che ha provocato l'innalzamento dei livelli di guardia, tanto da non essere accettato dai rilevatori dell'impianto. Continuerò -continua Torquati- ad essere a disposizione di Ama e Sant'Andrea per aiutare a risolvere la questione, anche al fine di non generare inutili allarmismi e veicolare dichiarazioni riportate in maniera estemporanea".(Com)