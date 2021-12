Rifiuti: Comune Roma delega Ama per nuovi impianti, si parte da biodigestori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La Giunta capitolina di Roma ha delegato l'azienda Ama a partecipare ai bandi previsti all'interno del Pnrr per iniziare a progettare e realizzare moderni impianti di gestione dei rifiuti, a partire dalla realizzazione di due biodigestori anaerobici che consentano il trattamento della frazione organica dei rifiuti attraverso un processo di compostaggio che avviene in assenza di ossigeno. E' uno dei provvedimenti approvati questa mattina durante la riunione della giunta capitolina. "Cominciamo a progettare un futuro efficiente del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti a Roma", commenta il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Il Comune e Ama lavoreranno insieme per sfruttare al meglio l'opportunità rappresentata dai fondi del Pnrr dedicati a realizzare impianti più moderni e sostenibili così da puntare concretamente alla chiusura del ciclo dei rifiuti e ad un'economia sempre più circolare". "Vogliamo lasciarci alle spalle la cronica carenza impiantistica della città partendo da subito dalla progettazione di due biodigestori anaerobici – spiegao l'assessora Sabrina Alfonsi – che ci consentiranno di valorizzare la frazione organica del rifiuto, che pesa per oltre 150mila tonnellate l'anno e che oggi viene quasi interamente inviata in impianti di compostaggio fuori regione per la produzione di fertilizzanti per agricoltura e biogas".(Rer)