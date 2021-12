Roma: Municipio VI, da sabato vaccinazione gratuita per cani e gatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà possibile presso il Municipio VI delle Torri “per la prima volta vaccinare, in modo totalmente gratuito e libero, i nostri amici a quattro zampe, per difendere la loro salute e la nostra serenità”. Lo dichiara in una nota l'assessore alle Politiche sociali e al benessere degli animali, Romano Amato. Sabato 11 ottobre, presso lo spazio antistante alla sede municipale, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, sarà possibile effettuare vaccino tetravalente per cani e trivalente per gatti. Il vaccino tetravalente “difende i nostri cani dal virus del cimurro, dall'adenovirus canino tipo I, dal virus della parainfluenza canina, dal parvovirus canino; il vaccino trivalente difende invece i nostri gatti dal virus della panleucopeniafelina, dal calicivirus felino e dall'herpes virus felino tipo I”, spiega l’assessore. “Questo vuole essere anche un aiuto concreto ed economico a quelle famiglie che, a causa del covid, avrebbero rinunciato a questo genere di spesa. Ad oggi, siamo l'unico Municipio di Roma a realizzare questa iniziativa, pertanto ci auguriamo che possa essere replicata e riprodotta anche in altri territori. Amiamo i nostri animali, difendiamoli e proteggiamoli con il vaccino", conclude Amato.(Com)