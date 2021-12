Lavoro: Fim Cisl dopo incontro su Speedline, Mise richiami Ronal a sue responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi, presso l’unità di crisi della Regione Veneto, un incontro tra Fim, Fiom, ministero dello Sviluppo economico, Regione e i sindaci delle città di Venezia e Santa Maria Sala sulla vertenza Speedline, dopo che la multinazionale svizzera Ronal Group ha annunciato di voler chiudere il sito di Santa Maria Sala, dove lavorano 600 dipendenti, entro il 2022, trasferendo la produzione in Polonia. Un incontro, ha affermato in una nota Matteo Masiero, segretario generale Fim Cisl Venezia, in cui continua a mancare al tavolo la proprietà del sito veneziano: Ronal. “Non possiamo portare avanti una trattativa con soggetti che non hanno capacità decisionale: in Speedline i lavoratori non vogliono ammortizzatori o attendere passivamente, vogliamo insieme trovare una soluzione lavorativa alternativa a Ronal per il sito di Santa Maria Sala, per questo vogliamo la proprietà al tavolo di trattativa”, ha continuato, auspicando una rafforzata interlocuzione con il Mise per costruire una proposta da avanzare a Ronal. “La transizione energetica se non accompagnata da politiche serie di sostegno e da un fondo per la decarbonizzazione rischia di lasciare migliaia di lavoratori in mezzo ad una strada, non possiamo permettercelo: quanto accaduto alla Speedline è l’ennesima dimostrazione della necessità di dotarci di un dispositivo normativo che responsabilizzi socialmente le imprese, come accade in tutt’Europa”, ha aggiunto Ferinando Uliano, segretario nazionale Fim Cisl. (Com)